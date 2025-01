Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 93,68 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 93,68 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 94,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 94,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 52.533 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Gewinne von 37,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Mit einem Kursverlust von 15,82 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,44 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 108,30 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 7,76 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 18.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 22,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

