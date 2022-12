Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag in Grün

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 133,76 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 134,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 133,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 78.887 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 31,45 Prozent zulegen. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 191,36 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,90 EUR gegenüber 5,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 33,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com