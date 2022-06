Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 17.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 142,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 140,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 972.375 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 18.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,25 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (131,30 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 8,19 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 220,87 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.742,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 62.376,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 33,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com