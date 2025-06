Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittwochmittag

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 88,16 EUR.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 88,16 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 87,62 EUR. Mit einem Wert von 88,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 141.909 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,55 Prozent.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,16 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,80 EUR an.

Am 30.04.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,52 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77,56 Mrd. EUR ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,47 EUR je Aktie belaufen.

