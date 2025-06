Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 88,80 EUR ab.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 88,80 EUR. Bei 88,74 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 130.444 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,21 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,80 EUR aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 25.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

