Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 89,46 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 89,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 89,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,00 EUR. Bisher wurden heute 255.503 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,26 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 113,80 EUR.

Am 30.04.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 77,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 präsentieren. Am 23.07.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

