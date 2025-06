Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 89,54 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 89,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 89,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 157.678 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 21,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Mit einem Kursverlust von 11,93 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 113,80 EUR.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 25.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

