Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag tiefer

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 89,12 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 89,12 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,96 EUR nach. Bei 88,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 18.522 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 28,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,51 Prozent.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,21 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 25.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

