Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 147,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 147,78 EUR. Mit einem Wert von 147,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.231 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 27.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 208,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,20 Prozent. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 211,47 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 9,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 67.293,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 34,28 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

