Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 19.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 144,20 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 141,64 EUR. Bei 144,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 556.210 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (131,30 EUR). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 9,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 220,87 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.742,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 62.376,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 28.07.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 33,73 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie in Grün: Konzern weist Klage von Bio-Bauer als unbegründet zurück

TRATON-Aktie gefragt: TRATON will zügig zu bestehenden Margenzielen zurückkehren

BMW- und Mercedes-Benz-Aktien stark - Branchenfavoriten von Bernstein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com