Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 21.07.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 139,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 136,72 EUR aus. Bei 139,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 269.824 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2021 bei 213,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 34,84 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,53 EUR.

Am 04.05.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,59 Prozent auf 62.742,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 33,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie leichter: Volkswagen will mit Scout neue E-Auto-Marke einführen - Partnerschaft mit STMicro bei Chip-Entwicklung

VW-Aktie stark: Porsche will Profitabilität steigern - Keine neuen Infos zu Porsche-Börsengang

VW-Aktie zieht an: VW erwartet steigende Preise für Verbrenner wegen aufwendigerer Abgasreinigung - VW hält an Produktion in umstrittener Region Xinjiang fest

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com