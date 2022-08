Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagvormittag tiefer

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 144,58 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 143,96 EUR. Bei 145,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.683 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 208,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 30,61 Prozent niedriger. Bei 120,56 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,70 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 69.543,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.293,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 34,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

