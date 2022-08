Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 04:22 Uhr 2,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 142,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 424.017 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 208,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 31,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 17,93 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 211,47 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,70 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67.293,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 34,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie im Minus: Porsche will jährlich 80.000 Einheiten des E-Macan verkaufen

VW und Mercedes-Benz laut Studie innovationsstärkster Konzern bei vernetztem Auto vorn - Aktien mit Verlusten

Starke Zahlen, große Sorgen: Was von deutschen Unternehmen jetzt zu erwarten ist

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com