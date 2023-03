Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag in Rot

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 119,46 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 119,30 EUR ein. Bei 120,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.461 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.03.2022 auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 5,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,92 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 76.235,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 01.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 31,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie leichter: Volkswagen Nutzfahrzeuge will Marge für 2023 verbessern - Ausbau des Elektro- und Digitalangebots geplant

Porsche-Aktie leichter: Porsche SE will Schulden reduzieren - Gewinn soll steigen

DAX-Konzerne erzielen laut Studie trotz schwierigen Umfeldes Umsatzrekord

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com