Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 24.06.2022 09:22:00 Uhr 0,1 Prozent auf 138,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 138,84 EUR. Bei 140,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 27.178 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2021 bei 221,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 37,40 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 131,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 5,79 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 220,87 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 33,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie verliert: Volkswagen-Tochter Porsche fertigt Autos in Osnabrücker VW-Werk - Skoda weitet Rechte an eigener Marke aus

BYD-Aktie: BYD steigt in die Top 3 der Autobauer Chinas auf

Volkswagen-Chef Diess sieht Zeitplan für Porsche-Börsengang nicht in Gefahr - VW-Aktie in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com