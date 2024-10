Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 93,20 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 93,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 95,80 EUR. Mit einem Wert von 91,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.181.459 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Gewinne von 37,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,72 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,88 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,02 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,00 EUR.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 6,21 EUR gegenüber 6,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 23,45 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

