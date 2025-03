Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 102,65 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.067 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 23,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,60 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,50 EUR an.

Am 11.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 87,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 87,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 24,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 sackt schlussendlich ab

VW-Aktie fester: Neuer elektrischer Kompaktwagen von Audi soll ab 2026 aus Ingolstadt kommen

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün