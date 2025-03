Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 99,04 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 99,04 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,50 EUR. Bei 97,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.026.347 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 29,85 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,60 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,44 EUR an.

Am 11.03.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 87,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 87,18 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 24,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

