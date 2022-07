Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag im Plus

Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 131,04 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,76 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.037 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (210,60 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Mit einem Kursverlust von 8,69 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 212,67 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,05 EUR, nach 6,45 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 62.742,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.376,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 33,21 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

