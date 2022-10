Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag nahe Vortagesniveau

Mit einem Wert von 130,94 EUR bewegte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 131,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 130,50 EUR aus. Bei 130,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.431 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2021 erreicht. Gewinne von 36,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 8,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,13 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 7,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 9,70 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 69.543,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.293,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 28.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com