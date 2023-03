Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Nachmittag fester

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 121,92 EUR. Bei 122,88 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 122,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 364.505 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.03.2022 auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,92 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Es stand ein EPS von 8,62 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 76.235,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

