Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag ins Plus

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 148,52 EUR zu. Bei 149,62 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 147,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.333 Stück gehandelt.

Am 03.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 245,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (131,30 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 13,12 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 235,00 EUR an.

Am 11.03.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 EUR, nach 13,89 EUR im Vorjahresvergleich. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63.600,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.397,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 04.05.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 33,92 EUR je Aktie belaufen.

