Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 93,44 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 93,44 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 93,44 EUR. Bei 95,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 506.922 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 37,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 15,60 Prozent Luft nach unten.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,60 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,44 EUR.

Am 11.03.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 24,09 EUR fest.

