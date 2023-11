Bechtle-Aktie bricht ein: Bechtle bleibt hinter Erwartungen zurück und bestätigt Prognose

Voll im Rahmen

Bechtle ist im dritten Quartal nicht so kräftig gewachsen wie erwartet, hat aber die Jahresprognose bestätigt.

Das Geschäftsvolumen stieg zwar um 6 Prozent, nach den Bilanzierungsregeln kam davon jedoch nur ein Umsatzplus von 1 Prozent in der Gewinnrechnung an, wie der IT-Dienstleister mitteilte. Der Umsatz erreichte so 1,479 Milliarden Euro, während Analysten mit 1,557 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Das Vorsteuerergebnis wuchs um 6,4 Prozent auf 93,9 Millionen Euro. Auch hier hatten die Analysten mit 95 Millionen Euro mehr erwartet. Die Vorsteuer-Marge erhöhte sich von 6,0 Prozent im Vorjahresquartal auf nun 6,3 Prozent. Der Auftragseingang des größten deutschen IT-Systemhauses wuchs im dritten Quartal um 18,3 Prozent. Der operative Cashflow lag in den ersten neun Monaten 2023 bei 190,2 Millionen Euro und damit sehr deutlich über dem Niveau des Vorjahres (minus 230,7 Millionen Euro).

Bechtle sieht die Geschäftsentwicklung voll im Rahmen der eigenen Erwartungen für das Gesamtjahr. Umsatz und Ergebnis sollen deshalb im Gesamtjahr wie angekündigt deutlich steigen und die Marge in etwa auf Vorjahresniveau bleiben.

Bechtle-Papiere verlieren im XETRA-Handel zwischenzeitlich 4,47 Prozent auf 43,42 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)