Von der Leyen: Zukunft des E-Autos muss in Europa liegen

10.09.25 11:07 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Zukunft des Elektroautos muss nach Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Europa liegen. In einer umfassenden Rede, die den Krieg Russlands in der Ukraine, die humanitäre Krise in Gaza, die globalen Handelsbeziehungen und den Übergang zu sauberer Energie thematisierte, forderte sie im Europäischen Parlament in Straßburg, dass Europa in einem zunehmend feindlichen Umfeld seinen Platz behaupten müsse. "Täuschen Sie sich nicht, dies ist ein Kampf für unsere Zukunft", sagte sie.

Die EU-Exekutive werde sich für den Schutz einer breiten Palette von Branchen einsetzen, von Landwirten über Startups bis hin zu Herstellern von Elektrofahrzeugen. Von der Leyen verteidigte auch ihr kürzlich mit US-Präsident Trump vereinbartes Handelsabkommen und sagte, es sei eine bessere Vereinbarung, als viele der Handelsrivalen des Blocks hätten erzielen können.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 05:08 ET (09:08 GMT)