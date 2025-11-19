DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -7,5%Nas22.468 +0,2%Bitcoin77.216 -3,7%Euro1,1534 -0,4%Öl63,40 -2,2%Gold4.080 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F SAP 716460 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
SMA Solar-Aktie mit Rally nach Kaufempfehlung und hohen Kursziel SMA Solar-Aktie mit Rally nach Kaufempfehlung und hohen Kursziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Von Hamas kontrollierte Behörde: 25 Tote bei Gaza-Angriffen

19.11.25 19:23 Uhr

GAZA (dpa-AFX) - Bei neuen Angriffen der israelischen Armee auf Ziele im Gazastreifen sind trotz der geltenden Waffenruhe laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde 25 Menschen getötet worden. Zuvor hatte Israels Armee mitgeteilt, dass Terroristen israelische Soldaten im Süden des Gebiets angegriffen hätten. Israels Militär warf der Hamas einen Verstoß gegen die Gaza-Vereinbarung vor und hatte Angriffe auf Ziele der Terrororganisation im Gazastreifen angekündigt.

Wer­bung

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete allein zehn Tote und Dutzende Verletzte bei einem israelischen Angriff auf ein Gebäude, das von einer von der Hamas kontrollierten Behörde in der Stadt Gaza genutzt wird. Unter den Todesopfern sollen demnach auch drei Minderjährige sein.

Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde meldete am Abend auch mehr als 70 Verletzte durch die neuerlichen Angriffe. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Anwohner: derzeit keine Angriffe mehr

Bewohner des Gazastreifens sagten der Deutschen Presse-Agentur am Abend, derzeit gebe es keine weiteren Angriffe. Israels Armee wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

Wer­bung

Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober hatte es wegen tödlicher Angriffe auf israelische Soldaten bereits zuvor größere Eskalationen gegeben. Dabei waren palästinensischen Angaben zufolge Dutzende Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen./cir/DP/he