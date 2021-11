Nach neuem Allzeithoch: DAX schließt über 16.200-Punkte-Marke

Der DAX begann den Tag bereits mit einem neuen Rekord bei 16.174,31 Zählern (+0,16 Prozent). Im weiteren Verlauf schob sich das Börsenbarometer bis auf 16.266,26 Punkte nach oben und markiert damit ein neues Allzeithoch. Auch die psychologisch wichtige 16.200er-Marke ließ der deutsche Leitindex damit hinter sich. Zum Handelsende notierte er 0,61 Prozent höher bei 16.247,86 Punkten.

Stützend wirkten der zum US-Dollar schwache Euro sowie Entspannungssignale zwischen den USA und China. Einige weltweit agierende Konzerne könnten zudem von umfangreichen Infrastrukturprojekten profitieren, für die US-Präsident Joe Biden den Weg frei gemacht hatte. Außerdem verlief ein Video-Gipfel von Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erfreulich. Biden betonte, der Wettbewerb mit China dürfe nicht in einen Konflikt ausarten und auch Xi äußerte sich positiv. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump war das Verhältnis stark angespannt.

"Die Börsianer scheinen sich im Moment nur eine Frage zu stellen: Wie hoch kann der DAX fliegen?", zitierte dpa-AFX Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Die Zahl derer, die die Jahresend-Party per Gewinnmitnahmen vorzeitig verließen, sei derzeit extrem gering. Allerdings gebe es Grund zur Vorsicht, denn die Kaufbereitschaft an starken Tagen nehme ab, wie an den Handelsumsätzen abzulesen sei. Zudem sei der DAX nach der Rekordjagd aus technischer Sicht überkauft.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag