Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag gesucht

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 33,38 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 33,38 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 33,49 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 563.394 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 11.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,66 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 41,10 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,91 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,75 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

