Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Dienstagvormittag fester

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 32,95 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 32,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 33,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.637 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,15 Prozent. Bei 19,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,33 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,91 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umsetzen können.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

