Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,49 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,49 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,50 EUR aus. Bei 26,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 46.873 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 12,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 17,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,54 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,32 EUR.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -2,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

