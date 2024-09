Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,21 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,21 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 31,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,21 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.379 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,78 EUR) erklomm das Papier am 27.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 37,01 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,55 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt letztendlich zurück

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester