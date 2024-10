Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag tiefer

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 33,04 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 33,04 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,79 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 33,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 460.829 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,69 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 40,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,91 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,75 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,54 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

