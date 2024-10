Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 33,29 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 33,29 EUR. Bei 32,79 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.052.894 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 33,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 1,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 40,94 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

