Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 29,02 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 29,02 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,08 EUR. Zuletzt wechselten 72.431 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 4,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.06.2023 bei 16,91 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 41,73 Prozent Luft nach unten.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,86 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,47 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 02.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 01.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

