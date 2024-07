Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,36 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,39 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 150.693 Aktien.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 14,61 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 17,34 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Abschläge von 34,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,32 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 01.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

