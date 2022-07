Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag leichter

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 04.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 29,04 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 555.408 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 46,72 Prozent Luft nach oben. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2018 mit 1,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,39 EUR an.

Am 05.05.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

