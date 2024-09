Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 31,39 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 31,39 EUR. Bei 31,22 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 111.274 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,53 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,66 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,37 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,55 EUR an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,40 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,37 EUR im Jahr 2026 aus.

