Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 33,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 33,04 EUR. Bei 33,21 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 32,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.545.676 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,21 EUR an. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 0,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 40,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,95 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,75 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

