Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 29,05 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 29,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,93 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 29,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.593 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 18,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,23 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren abgeworfen