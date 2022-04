Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 43,12 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 43,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.543 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2021 markierte das Papier bei 57,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 32,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,13 EUR. Dieser Wert wurde am 31.03.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2,30 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,42 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 579,00 Millionen EUR – eine Minderung von 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 598,90 Millionen EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 07.03.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

