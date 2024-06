Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 29,79 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 29,79 EUR zu. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,88 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 703.058 Stück.

Bei 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,91 EUR. Dieser Wert wurde am 29.06.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 43,24 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,55 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1,67 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

