Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Nachmittag tief

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 6,2 Prozent auf 26,97 EUR ab.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 6,2 Prozent auf 26,97 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.042.965 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 10,72 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,91 EUR am 29.06.2023. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 59,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,86 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,47 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

