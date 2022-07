Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 08.07.2022 09:22:00 Uhr um 1,4 Prozent auf 28,61 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,56 EUR. Mit einem Wert von 28,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 108.040 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 47,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2018 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,16 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,39 EUR an.

Am 05.05.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

