Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 27,18 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 27,18 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 515.162 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 11,15 Prozent Luft nach oben. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,57 EUR ab. Mit Abgaben von 35,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,32 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,47 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,67 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

