Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Freitagvormittag an

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 29,20 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 29,20 EUR zu. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,34 EUR zu. Bei 28,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 111.768 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 3,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.08.2023 Kursverluste bis auf 19,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,55 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR gegenüber -2,40 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,99 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

