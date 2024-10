Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 32,01 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 32,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 32,01 EUR. Mit einem Wert von 31,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 20.700 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 38,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 32,69 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,95 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,40 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umgesetzt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

