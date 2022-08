Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Mittwochvormittag ab

Um 09:22 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 30,08 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 66.536 Stück.

Am 24.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 54,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,81 Prozent. Am 12.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,95 EUR. Abschläge von 11,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2018 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 49,88 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

