Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 22,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 22,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.233.681 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 50,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 18,59 EUR. Abschläge von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2018 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,95 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 04.11.2022 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,63 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE