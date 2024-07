Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,33 EUR.

Mit einem Wert von 28,33 EUR bewegte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 28,53 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,29 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 255.262 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. Am 13.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,95 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,32 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

