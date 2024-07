Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 28,39 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 28,39 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 28,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.104 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 6,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 54,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,32 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Vonovia-Aktie profitiert: CEO sieht Vonovia auf Kurs für Milliarden Liquidität